Місія ОБСЄ закликає сторони конфлікту відвести важке озброєння в районі Авдіївки

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в окупованому Донецьку.

За словами Хуга, починаючи з раннього ранку 29 січня, СММ фіксує неухильне зростання порушень режиму припинення вогню у районі Авдіївки. Зокрема, він сказав, що у звітах місії повідомлялось, що кількість порушень досягла тисячі, і в тому числі із застосуванням важкого озброєння. За його даними, вогонь вівся з обох сторін лінії розмежування, і був як вхідним, так і вихідним.

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"Ситуація, дійсно, є дуже нестійкою. І факт полягає у тому, що це важке озброєння не було відведено, як це було погоджено у Мінську. Також дуже близьке розташування (позицій) збройних формувань (російських бойовиків - УНІАН) і Збройних сил України призводить до великої нестабільності в цьому районі. Внаслідок цього ситуація може у подальшому погіршитися, якщо сторони не дотримуватимуться того, на що вони погодилися", - заявив Хуг.

При цьому, зауважив він, сьогодні вдень сторони знову довели, що вони можуть зупинити вогонь, якщо цього забажають.

Водночас Хуг наголосив, що не хоче спекулювати, бо ситуація залишається непередбачуваною та нестабільною. Він повторив, що це є результатом нездатності так званої "ДНР" та ЗСУ відвести важке озброєння.

"Ми закликаємо сторони забрати їхнє озброєння та встановити більші відстані між позиціями, щоб стабілізувати ситуацію", - підкреслив перший заступник голови СММ.