"Щойно почала працювати артилерія, три години було тихо": волонтер про ситуацію в Авдіївці

Про це УНІАН розповів засновник проекту "Повернись живим" Віталій Дейнега, який перебуває на передовій.

"До 17:00 було оголошено режим припинення вогню, для відновлення електрики в Авдіївці та запуску тепла. Але щойно почала працювати артилерія – її добре чути. До цього три години було тихо", - розповів він.

За його словами, від нічних обстрілів дуже сильно постраждала Стара Авдіївка: "Сильно постраждав приватний сектор. Хоча наших військових там немає, але туди прилітало багато".

Проте жителі міста виїжджати не хочуть (загалом місто залишили близько 300 осіб). "Гуманітарної катастрофи немає, люди не тікають, - каже Дейнега, - є пункти обігріву, працюють польові кухні, де можна поїсти гарячого, є вода".

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Волонтер зазначив, що у багатоквартирних будинках в батареях, на жаль, вдається підтримувати лише мінімальний рівень тепла, але в приватному секторі люди отоплюють, тому там ситуація із теплом краща "Якихось великих потреб у людей й у військових на сьогодні немає. Хтось підкинув у місто медицину, але, якщо буде холодно і не буде електрики, як вчора, можуть знадобитися примуси для приготування їжі та генератори. Крім того, військовим потрібні хімічні грілки для рук й ніг", - сказав він.

Волонтери "Повернись живим" приймають допомогу у Київі, за адресою вул. Льва Толстого, 8а.

Раніше перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг заявив, щорежим припинення вогню в районі Авдіївки досі крихкий.