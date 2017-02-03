Хуг заявив, що чує "вхідні" і "вихідні" постріли у центрі Донецька

Про це він заявив Громадському.

За його словами, станом на 23:15 йдеться про спорадичний вогонь. Підтвердження щодо жертв серед цивільного населення в Донецьку можуть бути надані чи спростовані тільки зранку.

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Він також зауважив, що СММ ОБСЄ планує цієї ночі перевірити райони міста, які насамперед можуть постраждати.

"Ми закликаємо обидві сторони просто зараз утриматися від ведення вогню, зокрема в районах, де мешкає цивільне населення", – додав Хуг.

Нагадаємо, увечері 2 лютого бойовики "ДНР" обстріляли з важкої артилерії пункт прийому гуманітарної допомоги на стадіоні в Авдіївці. В результаті обстрілу загинули дві людини, ще двоє отримали поранення.

Мешканці Донецька в соцмережах повідомили про надзвичайно потужний вибух в районі Мотелю. Користувачі соцмереж пишуть, що це міг вибухнути склад боєприпасів бойовиків.