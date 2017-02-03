СММ ОБСЄ зафіксувала за минулу добу 4 тисячі вибухів у Донецькій області

Про це йдеться у звіті місії станом на 19:30 2 лютого, який опубліковано сьогодні на сайті організації.

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"Хоча ситуація на лінії зіткнення зберігається напруженою, Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню у Донецькій області у порівнянні з попереднім звітним періодом, включаючи більше ніж 4 тисячі вибухів. Більшість вибухів знову зафіксована в районі Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт", - сказано у звіті.

У попередньому звіті йшлося, що станом на 19:30 1 лютого було задокументовано приблизно 5 600 вибухів у Донецькій області, багато порушень було зафіксовано в Авдіївці та Ясинуватій.

Як повідомляв УНІАН, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні закликає сторони конфлікту припинити бойові дії на Донбасі.