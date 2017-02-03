Місія ОБСЄ закликає сторони припинити бойові дії на Донбасі

Про це місія повідомляє на своїй сторінці у Facebook, зазначаючи, що йдеться про удари вночі в центрі Донецька і обстріл Авдіївки.

«СММ ОБСЄ слідкує за повідомленнями про численні жертви серед мирного населення. Сторони повинні припинити бойові дії», - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, за даними голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського,вчора в Авдіївці внаслідок обстрілів з боку бойовиків загинули двоє та поранені троє людей.

«Двоє загиблих: місцева мешканка та військовослужбовець ДСНС. Троє поранених: офіцер ДСНС, іноземний фотокореспондент та місцева мешканка, яка отримала легке поранення в результаті потрапляння снаряду у п’ятиповерхівку», - поінформував він.