Загострення ситуації на Донбасі не було спонтанним - ОБСЄ

Загострення ситуації на Донбасі біля Авдіївки не було спонтанним. Про це заявив заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Александр Хуг, передає «Радіо Свобода».

«Ця ескалація виникла не спонтанно. Десь певні особи свідомо вирішили почати. Перед тим, як це все повністю вийде з-під контролю, перед тим, як буде залучено ще більше людей, як ще більше життів буде втрачено, ще більше будинків буде зруйновано, перед тим, як почнеться справжня гуманітарна та екологічна катастрофа, ці особи мають повністю змінити курс», – сказав Хуг.

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Крім того, він заявив, що сторони конфлікту здатні забезпечити режим припинення вогню на Донбасі.

«Цей тиждень показав нам, що ті, хто ухвалює рішення, мають почати робити розумний вибір, вибір, який принесе людям користь, а не шкоду», – додав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, в районі Авдіївки існує загроза потенційної гуманітарної та екологічної катастрофи.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг. "Ми і раніше були свідками багатьох випадків раптового спалаху насильства… Це стало ненормальною нормою, яка нам усім відома, починаючи з вересня 2014 року. З того часу ми звикли з новинами про страждання цивільного населення. Однак наразі ставки підвищилися. Існує загроза потенційної гуманітарної та екологічної катастрофи», - наголосив Хуг.