Події в Авдіївці показали, що слабким місцем в "гібридній війні" є критична інфраструктура України - експерт

Директор Національного інституту стратегічних досліджень, академік, радник президента України Володимир Горбулін переконаний, що останні події в Авдіївці продемонстрували, що в «гібридній війні» з Росією вкрай слабким місцем залишається критична інфраструктура нашої країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час прес-конференції в Києві.

Експерт наголосив, що основними проблемами України досі залишається залежність від російських постачальників.

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«Політична мета нашого гібридного противника наразі не досягнута, але боротьба триває. Економічна, фінансова, енергетична залежність України від РФ не лише не забезпечила миру та безпеки, але виявила критичну уразливість до гібридного шоку. Слаба диверсифікованість зовнішньої торгівлі України, її історична залежність від російських постачальників та споживачів у виробничих ланцюгах – чинники, що надали РФ можливість зробити торгівлю головною мішенню агресії проти України в економічній сфері», - додав Горбулін.

«Вкрай слабким місцем залишається критична інфраструктура України, і останні події в Авдіївці це болісно продемонстрували», - заявив радник президента.

Водночас, за його словами, гібридна війна проти України створила імпульс для прискорення економічних та фінансових трансформацій та структурних зрушень, збільшила масштаб експортних відносин з країнами Євросоюзу.

Нагадаємо, снайпери російських окупантів обстріляли офіцерів української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).