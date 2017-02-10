У боях під Авдіївкою ліквідовано російського найманця з "батальйону "Сомалі"

У нього залишилася трирічна дочка, передає Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення місцевих порталів.

Ліквідований найманець Дмитро Станкевич ("Децл") перебував у банді бойовиків "Сомалі", ватажок якої Михайло ("Гіві") Толстих, був ліквідований 8 лютого в окупованому Донбасі.

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Зазначається, що наймит "Децл" був ліквідований під час перестрілки в районі Авдіївки. Рідні кажуть, що терорист отримав серйозне поранення і пізніше помер від втрати крові.

Відомо, що він був на Донбасі більше року. У середині січня у нього нібито "закінчився контракт", але бойовик залишився у банді "Сомалі". За словами батька терориста, він поїхав на Донбас із-за проблем з наркотиками.

Раніше помічник ліквідованого командира проросійських бойовиків Михайла Толстих "Гіві" з позивним "Консул", про загибель якого повідомляли ЗМІ, спростував свою смерть.