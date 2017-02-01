Помічник терориста "Гіві" спростував свою смерть (відео)

Про це свідчить відеозапис, на якому показано нібито тіло терориста. Але потім "Консул" встає й зі сміхом спростовує свою смерть.

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Зазначимо, що 31 січня про смерть бойовика "Консула" повідомляв глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. "Наші війська відбили атаку. Кілька бойовиків вбито, серед них й терорист на прізвисько "Консул", - говорилося в повідомленні.

Також про загибель терориста повідомляли ресурси бойовиків.