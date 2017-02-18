Бойовики з "Граду" обстріляли позиції сил АТО поблизу Водяного

Бойовики обстріляли українські позиції поблизу Водяного із застосуванням реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".

"Сьогодні російсько-окупаційні війська у черговий раз порушили Мінські домовленості. Близько 21.00 години позиції українських військ поблизу населеного пункту Водяне, що на Маріупольському напрямку, були обстріляні із застосуванням реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" , - повідомляє прес-центр штабу АТО.

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Під час обстрілу по українським позиціям окупанти випустили щонайменше три десятка реактивних снарядів. Обстріл тривав 30 хвилин. Інформація уточнюється.

Штаб також повідомляє, що до знеструмлення Авдіївки призвів черговий артилерійський обстріл з боку російсько-окупаційних військ.

"Упродовж дня по позиціям Збройних Сил України в районі Авдіївки противник застосував танки та міномети калібру 120 міліметрів, що ймовірно і стало причиною аварії на лінії електромереж", - заявили в прес-центрі.

Там уточнили, що електропостачання в Авдіївці зникло між 19 та 20 годинами.

"Як повідомляють офіцери Оперативного прес-центру, поступово знижується температура в системі опалення, мобільний зв’язок працює із перебоями", - додали в штабі.

Як повідомлялося, у суботу ввечері глава Донецької облВЦА Павло Жебрівський повідомив, що Авдіївка, Авдіївський коксохімічний завод та "Донецька фільтрувальна станція" знову знеструмлені.