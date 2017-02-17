Бойовики обстрілюють Авдіївку: поранено двох мирних мешканців, пошкоджено газопровід

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Станом на 18.00, просто зараз відбувається обстріл Авдіївки. Є принаймні два влучання в житловий сектор. Поранено двох мирних мешканців. Пошкоджено газопровід", - йдеться у повідомленні.

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У штабі зазначають, що упродовж дня зі 120-міліметрових мінометів, танку, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти багаторазово обстрілювали Авдіївку.

Як уточнив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці в Facebook, в результаті обстрілу бойовиками Авдіївки один зі снарядів влучив у шкільну котельню, пошкодивши газопровід.

«Один снаряд потрапив в котельню ЗОШ 4. Загорівся газ з газопроводу. Комунальники, які виїхали на місце, вже перекрили трубу », - написав він.

Також, за інформацією Жебрівського, в приватному секторі один снаряд впав поряд з житловим будинком, в результаті пошкоджені вікна і дах. Мешканці будинку не постраждали.

«Зараз снаряди лягають на околицях і по позиціях наших захисників», - додав голова ВГА.

Як повідомили УНІАН, ввечері 16 лютого обстріляли з важкої артилерії житлові будинки мешканців Авдіївки. Внаслідок обстрілу загинув один, двоє зазнали поранень.