Трамп про анексію Криму: Обама був занадто м'яким?

У своєму Twitter, говорячи про анексію Криму, Трамп також поставив запитання: "чи Обама занадто м'який?".

Читайте такожУ Кремлі заявили, що збираються "терпляче" пояснювати США причину анексії Криму

Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Obama Was too soft on Russia? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 лютого 2017 р.

Як повідомляв УНІАН, за словами представника Білого Дому Шона Спайсера, Трамп очікує від Росії повернення Криму і деескалації ситуації в Україні.

"Президент Трамп дуже ясно дав зрозуміти: він очікує, що російський уряд почне деескалацію конфлікту в Україні і поверне Крим", - заявив Спайсер.

У свою чергу, в МЗС РФ заявили, що не мають наміру повертати Україні окупований Крим, незважаючи на очікування нової адміністрації США.