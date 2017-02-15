Трамп про анексію Криму: Обама був занадто м'яким?

15:19, 15 лютого 2017
Політика
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Президент США Дональд Трамп нагадав, що Росія анексувала Крим під час президентства Барака Обами.

Дональд Трамп / REUTERS

У своєму Twitter, говорячи про анексію Криму, Трамп також поставив запитання: "чи Обама занадто м'який?".

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Як повідомляв УНІАН, за словами представника Білого Дому Шона Спайсера, Трамп очікує від Росії повернення Криму і деескалації ситуації в Україні.

"Президент Трамп дуже ясно дав зрозуміти: він очікує, що російський уряд почне деескалацію конфлікту в Україні і поверне Крим", - заявив Спайсер.

У свою чергу, в МЗС РФ заявили, що не мають наміру повертати Україні окупований Крим, незважаючи на очікування нової адміністрації США.

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Теги: #Крим#Трамп