Трамп про анексію Криму: Обама був занадто м'яким?
Президент США Дональд Трамп нагадав, що Росія анексувала Крим під час президентства Барака Обами.
У своєму Twitter, говорячи про анексію Криму, Трамп також поставив запитання: "чи Обама занадто м'який?".
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Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Obama Was too soft on Russia?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 лютого 2017 р.
Як повідомляв УНІАН, за словами представника Білого Дому Шона Спайсера, Трамп очікує від Росії повернення Криму і деескалації ситуації в Україні.
"Президент Трамп дуже ясно дав зрозуміти: він очікує, що російський уряд почне деескалацію конфлікту в Україні і поверне Крим", - заявив Спайсер.
У свою чергу, в МЗС РФ заявили, що не мають наміру повертати Україні окупований Крим, незважаючи на очікування нової адміністрації США.