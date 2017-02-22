За час російської агресії загинули 2608 українських військових - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив під час оперативного збору у Генштабі керівного складу органів військового управління, командувачів видів Збройних сил, командирів бойових частин та з'єднань.

Читайте такожНа Донбасі через бойові дії постраждав 1 мільйон дітей - ЮНІСЕФ

«2608 українських військовослужбовців загинули за час агресії. 2200 з них – зі складу Збройних сил України. Просив би вшанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання», - сказав президент.