За час російської агресії загинули 2608 українських військових - Порошенко
12:33, 22 лютого 2017Війна
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За час агресії Росії загинуло понад 2,6 тисячі українських військовослужбовців.
Порошенко кількість загиблих українських військових / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив під час оперативного збору у Генштабі керівного складу органів військового управління, командувачів видів Збройних сил, командирів бойових частин та з'єднань.
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«2608 українських військовослужбовців загинули за час агресії. 2200 з них – зі складу Збройних сил України. Просив би вшанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання», - сказав президент.
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