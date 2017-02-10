У Кремлі не знають, як у "ДНР" виявилося більше танків, ніж в України

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи на прохання УНІАН повідомлення телеканалу «Росія-1» про наявність у бойовиків на окупованій частині Донбасу 700 танків, що в три рази більше, ніж у Збройних сил України.

«Відповісти на питання, звідки там танки, напевно, ви можете з однаковим ефектом запитавши і Москву, і Київ, звідки там танки. Тут я не володію інформацією», - сказав Пєсков.

«Я можу вам сказати, що, звісно, не від Росії», - підкреслив він.

На запитання УНІАН, звідки ж можуть взятися танки, якщо окупована частина Донбасу межує тільки з РФ і вільною Україною, Пєсков сказав: «Це все-таки Україна, це райони не підконтрольні Києву, але це все ж Україна, незважаючи на те, що Київ відкидає ці регіони».

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За його словами, треба питати у влади, чому така ситуація склалася і чому відбувається пробуксовка з реалізацією Мінських домовленостей.

Коментуючи заяви депутата Держдуми РФ Сергія Железняка про можливий приїзд «нових добровольців» з Росії на Донбас, Пєсков зазначив, що «за офіційними каналами ніякі добровольці туди не йдуть».

«Разом з тим, звісно, є громадяни Росії, які в добровільному порядку ідуть для захисту людей від агресивних дій ЗСУ», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня тимчасовий повірений США при ОБСЄ Кейт Бернс закликала Росію і підконтрольних їй бойовиків припинити спроби захоплення нових територій України.

Вона зазначила, що Україна закликала негайно оголосити перемир'я, щоб отримати можливість відновити пошкоджену інфраструктуру Авдіївки. «Проте об'єднані російсько-сепаратистські сили наполягають на тому, що вони будуть продовжувати вести бойові дії, поки українські сили не відступлять. Росія і сепаратисти ініціювали насильство в Авдіївці», - підкреслила Бернс.

1 лютого Пєсков заявив, що в Кремлі не згодні з визначенням представника США при ОБСЄ про те, що воюють проти України російсько-сепаратистські сили.

Пізніше, 3 лютого, він сказав, що в Кремлі сподіваються, що російським бойовикам на Донбасі вистачить боєприпасів для ведення бойових дій з українською армією.