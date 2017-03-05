Бойовики знову залишили Авдіївку без електрики, мобільний зв'язок працює з перебоями

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє у Facebook.

"Щойно Авдіївка знову залишилась без електропостачання. Мобільний зв'язок працює із перебоями. При цьому вода до помешкань поки подається. Така ситуація у місті сталася внаслідок чергового обстрілу важким озброєнням з боку російсько-окупаційних військ. Обсяги пошкоджень на лініях електропередач ще невідомі. Критичні об'єкти інфраструктури міста під'єднуються до електрогенераторів. Інформація уточнюється", - повідомляє прес-центр.

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Як повідомляв УНІАН, пізно увечері 24 лютого через ворожі обстріли було пошкоджено високовольтну лінію поблизу Авдіївки, що призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу. Електропостачання міста було відновлено 27 лютого.

Крім того, в ніч на 24 лютого внаслідок обстрілів з боку бойовиків сталося пошкодження хлоропроводу та покрівель технічних будівель Донецької фільтрувальної станції. Роботу станції було призупинено. Авдіївка залишилася без централізованого водопостачання. Ремонтні бригади завершили роботи на ДФС 4 березня.