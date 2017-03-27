Порошенко розповів, скільки бійців Нацгвардії загинули з початку АТО

Від початку агресії Росії 193 бійці Національної гвардії загинули, захищаючи Україну. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко на заходах з нагоди 3-ї річниці з дня створення Національної гвардії України у Київській області.

«І сам народ, і керівництво держави високо цінують внесок гвардійців у забезпечення національної безпеки. 1175 воїнів заслужено отримали високі нагороди. 193 гвардійці загинули, захищаючи Україну», - заявив він.

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«Генерал-майору Сергію Кульчицькому та лейтенантові Богдану Заваді присвоєно звання Героя України», - додав президент.

Раніше президент Петро Порошенко привітав військовослужбовців Національної гвардії України з професійним святом.

Як повідомляв УНІАН, День Нацгвардії України щороку відзначається 26 березня. Свято було засновано 18 березня 2015 року указом президента, «враховуючи значення і роль Національної гвардії України у виконанні завдань із забезпечення державної безпеки і оборони держави, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку».