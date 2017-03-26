Порошенко і Турчинов привітали військовослужбовців Нацгвардії з професійним святом

Президент Петро Порошенко привітав військовослужбовців Національної гвардії України з професійним святом.

«Спасибі воїнам-нацгвардейцам за вірність присязі, військовому і громадянському обов'язку, відданість українському народові. Щиро вітаю вас зі святом!» - написав глава держави на своїй сторінці в Facebook.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов також привітав особовий склад Національної гвардії.

«У всьому світі, у всіх військових підрозділах слово «гвардія» означає «найкращі». Саме такими стали ви – ті, хто першим прийняв на себе удар ворога на сході нашої держави. З непохитною мужністю і жертовністю, ставши в проломі за Україну, ви показали іншим патріотам, як можна і треба любити Батьківщину. Вічна слава героям-нацгвардейцам, які віддали життя за нашу країну!» - заявив Турчинов, як передає прес-служба РНБО.

За його словами, «сьогодні наші Збройні сили, Національна гвардія - одне з найкращих і найпотужніших військових підрозділів - головний чинник стримування агресії Путіна проти України».

Турчинов переконаний, що сильна українська армія, сильна Національна гвардія, оснащені найсучаснішим зброєю, - це та сила, яка дійсно може зупинити ворога, це запорука миру і спокою у всій Європі.

Як повідомляв УНІАН, День Нацгвардії України щороку відзначається 26 березня. Свято було засновано 18 березня 2015 року указом президента, «враховуючи значення і роль Національної гвардії України у виконанні завдань із забезпечення державної безпеки і оборони держави, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку».