Порошенко дав доручення керівництву армії щодо припинення вогню на Донбасі з 1 квітня

Президент України Петро Порошенко дав доручення Генеральному штабу Збройних сил України та Міністерству оборони України щодо припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.

Про це повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко у Twitter.

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«Президент дав усі необхідні команди Генеральному штабу і міністру оборони щодо режиму припинення вогню з 1 квітня», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на сході України домовились про повне припинення вогню в зоні АТО з 1 квітня.

«Напередодні великодніх свят Тристороння контактна група вітає рішучість всіх учасників Мінського процесу забезпечити повне дотримання режиму припинення вогню, яке набуде чинності з 1 квітня 2017 року. Крім того, з 1 квітня, до поминальних днів, заплановано істотне прискорення процедури перетину лінії зіткнення на КПВВ, зокрема, планується продовжити роботу пунктів перетину в ранкові та вечірні години", - написала у Facebook прес-секретар представника України в ТКГ, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Сьогодні, 30 березня, міністр оборони Степан Полторак заявив, що Україна готова до початку перемир’я на Донбасі, але буде відстоювати позиції у разі загрози життю українських військових.