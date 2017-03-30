Україна готова до перемир’я на Донбасі, але відстоюватиме свої позиції у разі загрози – Полторак

Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що Україна готова до початку перемир’я на Донбасі, але буде відстоювати позиції у разі загрози життю українських військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Києві.

«Прийшов час, коли треба виконувати зобов’язання, в тому числі і Мінські зобов’язання, які були досягнені декілька років тому, тому що кожного разу, коли ми домовлялися, на жаль, цього не відбувалося», - сказав Полторак.

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Він констатував, що припинення вогню є першим пунктом домовленостей, які були підписані в Мінську.

«ЗСУ готові до початку перемир’я. Разом з готовністю до перемир’я, якщо буде загроза нашим позиціям, нашим військовим, ми не будемо мовчати, ми будемо відстоювати наші позиції, на яких ми перебуваємо, ми будемо захищати життя наших військових», - наголосив глава Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на сході України домовились про повне припинення вогню в зоні АТО з 1 квітня.

«Напередодні великодніх свят Тристороння контактна група вітає рішучість всіх учасників Мінського процесу забезпечити повне дотримання режиму припинення вогню, яке набуде чинності з 1 квітня 2017 року. Крім того, з 1 квітня, до поминальних днів, заплановано істотне прискорення процедури перетину лінії зіткнення на КПВВ, зокрема, планується продовжити роботу пунктів перетину в ранкові та вечірні години", - написала у Facebook прес-секретар представника України в ТКГ, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.