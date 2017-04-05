"Ворог підпертий до Комінтернового та Саханки": волонтер розповів про успіхи ЗСУ під Маріуполем

На Маріупольському напрямку проросійські бойовики підперті до Комінтернового і Саханки. Про це повідомив волонтер Серж Марко.

"Ще трохи – й морпіхи зайдуть в Комінтернове, чорні берети, які сидять у Широкиному, можуть зробити ривок на Безіменне, а піхота, що перебуває вище в секторі, може закрити "горло" біля Докучаєвська. І лінія фронту обвалиться", - пише він.

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За словами волонтера, вихід морської піхоти на оперативний простір за Докучаєвськом і Саханкою ставить під питання саме існування сектору, оскільки противнику банально не буде за що воювати.

"Йому (ворогові - УНІАН.) буде простіше відступити до Новоазовська подалі від Маріуполя, уникнувши протистояння на незручних для нього рубежах", - зазначив Марко.

Волонтер наголосив, що морпіхи під Маріуполем працюють: вони крок за кроком, з кожним новим окопом, з кожною новою позицією повертають ще кілька сотень метрів української землі.

Також він нагадав, що ще влітку 2016-го Водяне не повністю контролювалося ЗСУ. Зараз Водяне – вже другий ешелон. Морпіхи пішли вперед, зайняли нові позиції та обклали передові позиції бойовиків.