Справа збитого Іл-76: генерал Назаров оскаржив рішення суду

Генерал Віктор Назаров, якого засудили до 7 років позбавлення волі у справі про катастрофу Іл-76, збитого бойовиками під Луганським аеропортом у 2014 році, подав апеляцію.

Про це повідомив сам Назаров. Апеляційна скарга має бути розглянута протягом місяця, передає Громадське.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня генерал Назаров був засуджений до 7 років позбавлення волі у справі про катастрофу Іл-76.

Він визнаний винним у загибелі українських військових у збитому терористами Іл-76. У позбавленні військового звання відмовлено.

Читайте такожСестра загиблого у збитому Іл-76 десантника хоче повернути Порошенку орден брата (фото)

Нагадаємо, 14 червня 2014 року вночі при заході на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітно-ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак ЗСУ Іл-76.

На борту літака, крім дев'яти членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Всі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт". Також Генпрокуратура розпочала кримінальне провадження проти посадових осіб ЗСУ та Оперативного штабу АТО, з вини яких загинули 49 військовослужбовців, знищено літак Іл-76, озброєння та військове майно.