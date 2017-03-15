Справа збитого Іл-76: адвокати обвинуваченого просять виправдувальний вирок

Захист генерал-майора Віктора Назарова просить ухвалити виправдувальний вирок щодо високопосадовця «за відсутності в його діях складу кримінального правопорушення». Про це пише «Радіо Свобода» з посиланням на заяву адвоката Назарова Михайло Турик у Павлоградському міськрайонному суді , де слухалась справа про збитий озброєними сепаратистами під Луганськом літак Іл-76 з 49 українськими військовими на борту.

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Крім того, адвокати Назарова також просять скасувати для свого підсудного запобіжний захід у вигляді внесення грошової застави в сумі 97,4 тисяч гривень, а кримінальне провадження закрити.

За його словами, зокрема, говорити про «бойову обстановку» щодо Віктора Назарова і його дій неправомірно. Після виступу адвоката суд оголосив про завершення дебатів сторін.

При цьому сам генерал-майор Віктор Назаров ще раз заявив, що своєї провини не визнає. Зокрема, він зазначив, що у ході досудового слідства було допущене «маніпулювання інформацією», а в свідченнях свідків у суді були «припущення» та «інформація, інтерпретована на власний розсуд».

Остаточне рішення суд має винести на наступному засіданні.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня 2014 року вночі при заході на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітно-ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак ЗСУ Іл-76. На борту літака, окрім дев'яти членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Усі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт". Також Генпрокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно посадовців ЗСУ та Оперативного штабу АТО, з вини яких загинули 49 військовослужбовців, знищено літак Іл-76, озброєння та військове майно.

За даними ГПУ, військові службові особи ЗСУ та Оперативного штабу управління АТО проігнорували наявну інформацію про активізацію діяльності терористів поблизу аеропорту Луганська, а також перебування на їхньому озброєнні переносних ЗРК, і не вжили заходів із безпечної посадки літака у районі проведення АТО. 25 листопада 2014 року Печерський райсуд Києва частково ухвалив клопотання ГПУ, обравши на два місяці утримання під вартою як міру запобіжного заходу з можливістю внесення застави в розмірі 365 тис. 400 грн для Назарова.

Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України – недбале ставлення військової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені в бойовій обстановці. 9 грудня того ж року Апеляційний суд Києва зменшив з 365 тис. грн до 97 тис. грн суму застави, обраної як запобіжний захід для Назарова. Ухвалою Апеляційного суду було скасовано рішення суду першої інстанції про обрання запобіжного заходу Назарову у вигляді арешту, оскільки він уже вніс заставу.