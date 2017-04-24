Підрив авто ОБСЄ на Донбасі: "ЛНР" передала тіло спостерігача

Терористи "ЛНР" передали співробітникам Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, які працюють на підконтрольній Києву території, тіло загиблого під час вибуху біля Пришиба спостерігача місії.

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"Тіло спостерігача ОБСЄ передано українській стороні", - повідомив "уповноважений представник" "ЛНР" на Мінських переговорах Владислав Дейнего, передає один із сайтів бойовиків.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке перебуває під контролем бойовиків "ЛНР". Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє отримали поранення. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини та Чехії.