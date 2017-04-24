Меркель закликала якнайшвидше розслідувати підрив автомобіля ОБСЄ

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала якнайшвидше розслідувати підрив автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово окупованій території Луганщини.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa.

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"Федеральний уряд очікує, що усі сторони конфлікту якнайшвидше зроблять усе можливе, щоб з'ясувати, яким чином могла статись ця трагічна подія, та притягнути до відповідальності винних", - заявила Меркель.

Вона також закликала сторони конфлікту на Донбасі повністю дотримуватись режиму тиші.

У МЗС РФ висловили думку, що інцидент міг бути "провокацією, націленою на підрив процесу врегулювання конфлікту на Донбасі".

Інцидент збираються обговорити на засіданні Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 26 квітня, повідомив представник РФ у цій групі Борис Гризлов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке перебуває під контролем бойовиків "ЛНР". Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє зазнали поранень. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини та Чехії.