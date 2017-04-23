Бойовики "ЛНР" опублікували відео з місця підриву автомобіля ОБСЄ на Донбасі

Бойовики "ЛНР" опублікували відео з місця підриву патруля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Луганській області.

Читайте такожГеращенко повідомив, що загиблий на Донбасі працівник ОБСЄ був громадянином Британії

Запис розміщено на каналі так званої "Народної міліції ЛНР" в Youtube.

У поясненні під відео зазначено, що в результаті вибуху загинула одна людина і одна отримала поранення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке перебуває під контролем бойовиків "ЛНР". Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє отримали поранення.

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що підрив автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово окупованій території Луганської області підтверджує спроби Кремля і бойовиків залякати спостерігачів місії.

Президент України Петро Порошенко заявив, що підрив патруля повинен бути розслідуваний, а безпека і свобода дій місії гарантовані.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав ретельно розслідувати інцидент з підривом автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.