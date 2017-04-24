Пропагандисти RT прибули на місце підриву авто ОБСЄ через 3 хвилини - ІС

У районі н. п. Пришиб Луганської області (територія, контрольована "ЛНР") стався підрив на вибуховий пристрій автомобіля спостерігачів СММ ОБСЄ. Координатор групи "Інформаційний спротив", нардеп Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook опублікував хронологію подій:

11:17 - підрив автомобіля;

11:20 - прибула знімальна група телеканалу Russia Today;

11:28 – прибув автомобіль "Нива" кольору хакі з непізнаними цивільними, які віддавали вказівки російським "журналістам";

Читайте такожПідрив авто ОБСЄ на Донбасі: "ЛНР" передала тіло спостерігача

15:44 - прибула поліція ЛНР";

15:48 – прибув автомобіль медичної служби для вивезення тіла загиблого співробітника СММ ОБСЄ;

близько 16:00 - прибув автокран для евакуації автомобіля ПММ ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке перебуває під контролем бойовиків "ЛНР". Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє отримали поранення. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини та Чехії.