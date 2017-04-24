Голова ПА ОБСЄ закликала провести ретельне розслідування підриву автомобіля СММ

Голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Крістін Муттонен закликала провести ретельне розслідування у зв'язку з підривом автомобіля місії організації на тимчасово окупованій території Луганської області та притягнути винних до відповідальності.

Про це сказано в заяві Муттонен, оприлюдненій на сайті ОБСЄ.

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«Разом з усією родиною ОБСЄ я глибоко засмучена сьогоднішніми новинами з України. Смерть одного з наших колег, які виконують важливу місію, шокувала всіх нас», - зазначила президент ПА ОБСЄ.

Вона висловила співчуття родині загиблого й надію на повне та швидке одужання постраждалих.

Муттонен також підтримала заяву голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Австрії Себастьяна Курца із закликом провести ретельне розслідування інциденту й притягнути до відповідальності винних.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке перебуває під контролем бойовиків "ЛНР". Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє зазнали поранень. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини та Чехії.