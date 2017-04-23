Геращенко назвав ім'я загиблого на Донбасі спостерігача ОБСЄ

Внаслідок підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово окупованій території Луганської області загинув громадянин Великої Британії Джозеф Стоун.

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Про це народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Внаслідок вибуху міни на окупованій території України в Луганській області загинув співробітник місії ОБСЄ, громадянин Великої Британії, Джозеф Стоун», - написав він.

«Також внаслідок вибуху була контужена громадянка Німеччини Іва Гнелін. За наявною інформацією, її доставили до лікарні міста Луганськ, і їй надали медичну допомогу», - додав Геращенко.

Він також зазначив, що трагедія сталася на тимчасово окупованій території України, тому українські правоохоронні органи не будуть допущені до проведення об'єктивного розслідування.

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«Станом на зараз відомо, що одна з двох машин місії ОБСЄ зачепила колесом узбіччя дороги, після чого стався вибух. Очевидно, що співробітники місії ОБСЄ стали жертвами тотального мінування терористами доріг на окупованій частині України», - додав Геращенко.

Пізніше нардеп видалив згаданий пост зі своєї сторінки.

Ввечері перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Александр Хуг заявив на перс-конференції у Києві, що внаслідок підриву патруля місії ОБСЄ на Донбасі загинув громадян США і зазнали поранень двоє спостерігачів з Німеччини та Чехії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке перебуває під контролем бойовиків "ЛНР". Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє зазнали поранень.

Раніше Reuters із посиланням на МЗС Австрії, яка зараз головує в ОБСЄ, повідомляло, що загиблий був громадянином США.