Доба в зоні АТО: 70 ворожих обстрілів, двоє військових загинули, ще шестеро отримали поранення

За добу бойовики здійснили 70 обстрілів позицій ВСУ, двоє українських військових загинули, ще шестеро отримали поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Приморському напрямку в районі Красногорівки бойовики застосовували міномети калібру 120 мм і 82 мм, зенітні установки ЗУ-23-2 і гранатомети різних систем.

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З позицій ВСУ поблизу Водяного били міномети обох калібрів, озброєння БМП, гранатомети, кулемети великих калібрів і стрілецька зброя. За Гнутовим противник бив з 82-мм мінометів, озброєння БМП і кулеметів великих калібрів.

Морських піхотинців поблизу Павлополя ворог обстрілював з озброєння БМП, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а в Широкиному - з озброєння БМП і БТР.

По позиціях в Лебединському і Старогнатовці вели вогонь вогонь з великокаліберних кулеметів, а по опорних пунктах поблизу Талаківки і Новотроїцького - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку з артилерії калібру 152 мм, зенітних установок ЗУ-23-2, мінометів калібру 120-мм і 82-мм гранатометів і кулеметів великих калібрів противник бив по опорним пунктам сил АТО біля Троїцького.

Міномети калібру 120-мм і 82-мм били по опорним пунктам поблизу Луганського та Авдіївки, тут також бойовики застосували гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

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З 120-мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів і кулеметів великих калібрів ворог вів вогонь по захисникам населеного пункту Піски, а з 82-мм мінометів, протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - по захисникам Верхньоторецького. З протитанкових гранатометів також обстрілювали позиції поблизу Зайцевого, крім того, на даній ділянці діяли ворожі снайпери.

На Луганському напрямку по позиціях у Новозванівки противник застосовував артилерію калібру 122 мм, гранатомети і великокаліберні кулемети.

Позиції ВСУ біля Новоолександрівки терористи обстрілювали з мінометів калібру 120-мм гранатометів різних систем і кулеметів великих калібрів. З 82-мм мінометів ворог бив по захисникам Новотошківки.

120-мм міномети підрозділи бойовиків також застосували у населених пунктів Орєхово, Нижнє та Катеринівка. Гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети обстрілювали захисників Попасній, станиці Луганської та Валуйського. З автоматичних гранатометів зазнали обстрілу захисники Кримського.

У штабі АТО зазначили, що в окремих випадках, коли виникає безпосередня загроза життю та здоров'ю військовослужбовців, командири приймали рішення про відкриття вогню у відповідь.