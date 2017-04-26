Тимчук: На Донбасі ліквідовано російського снайпера

На Донбасі знищений снайпер бойовиків Шаріфуллін Рафаель Зуфарович. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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"У районі Бахмутської траси, висоти 195.3, в результаті снайперської дуелі знищений снайпер з числа російських найманців Шаріфуллін Рафаель Зуфарович (прибув з м. Ульяновськ, РФ)", - йдеться у його повідомленні.

За словами Тимчука, снайперська дуель між групою російських снайперів і снайперською парою одного з підрозділів ЗСУ тривала протягом півтори доби.

Раніше Тимчук повідомив, що в моргах Луганська підготовлені до відправки в Росію 7 трупів російських військовослужбовців і найманців, ліквідованих за минулі п'ять діб.