Бойовики б'ють по Широкиному із усієї зброї, яка в них є - штаб АТО

Контрольовані Росією бойовики обстрілюють селище Широкине Донецької області з усієї наявної в них зброї. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Зазначається, що незважаючи на режим «тиші», російсько-окупаційні підрозділи не припиняють збройних провокацій проти сил АТО. У Широкиному українські військові вкотре опинилися під вогнем противника.

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«Обстріли тут практично не припиняються. Перемир’я, як такого взагалі немає. Окрім стрілецької зброї бойовики використовують СПГ, РПГ, міномети та БМП. Загалом противник абсолютно не соромиться застосовувати зброю усіх калібрів, що є в його розпорядженні, навіть самохідні артилерійські установки. Обстрілам піддається і саме село Широкине, яке вже і так практично зруйноване», - заявив командир відділення морської піхоти.

У зв'язку з цим, підкреслюється, що ситуація в Широкиному залишається стабільно напруженою. Бойовики намагаються витіснити українські підрозділи з селища, проте українські морські піхотинці успішно відбивають усі напади ворога.

Як повідомляв УНІАН раніше, незважаючи на режим «Тиші», російсько-окупаційні підрозділи не припиняють збройних провокацій проти сил АТО. За минулу добу зафіксовано 18 обстрілів позицій Збройних Сил України.