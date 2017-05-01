Місія ОБСЄ продовжує фіксувати порушення "режиму тиші" на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що за минулу суботу та неділю на Донбасі зафіксувала понад 450 вибухів.

Про це йдеться у звіті станом на 19:30 за 30 квітня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

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У СММ наголошують, що діяльність місії у Донецькій і Луганській областях залишається обмеженою після інциденту, який стався 23 квітня біля села Пришиб, що звузив можливості для проведення спостереження, в тому числі за порушеннями режиму припинення вогню.

Як зазначають спостерігачі, між вечорами 28 та 29 квітня СММ зафіксувала менше порушень режиму припинення вогню у Донецькій області у порівнянні з попереднім звітним періодом. Зокрема, було задокументовано близько 160 вибухів відносно близько 430 вибухів до того.

Водночас, місія ОБСЄ заявляє, що між вечорами 29 та 30 квітня було зафіксовано менше вибухів (близько 100), але майже подібну кількість порушень режиму припинення вогню.

У Луганській області між вечорами 28 та 29 квітня СММ зафіксувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи майже 130 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли таких вибухів було 52.

Разом з тим сказано, що між вечорами 29 та 30 квітня представники місії задокументували менше порушень режиму тиші, в тому числі 75 вибухів.

Як повідомляв УНІАН раніше, Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі заявила про обстріл спостерігачів 28 квітня поблизу Крутої Гори і вибуху неподалік від патруля СММ поблизу Молодіжного у Луганській області.