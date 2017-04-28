Підрив авто ОБСЄ на Донбасі: в організації заявили про навмисно закладену міну

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що підрив автомобіля ОБСЄ на окупованій Луганщині не був нещасним випадком, міну заклали навмисно. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Хуг зазначив, що вранці 23 квітня близько 11.20 одна з їхніх команд у складі двох броньованих автомобілів із шістьма членами патруля поверталася з патрулювання, в ході якого вони здійснювали моніторинг безпекової ситуації та запускали безпілотник.

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Він підкреслив, що маршрут, яким прямували представники місії, був запланованим. "Це фактично той самий маршрут, яким спостерігачі їздили і попереднього дня", - додав він.

За словами Хуга, коли патруль повертався тією ж дорогою, якою приїхав менш ніж двома годинами раніше, "автомобіль, в якому перебував Джозеф (Стоун - УНІАН) і ще двоє наших колег, наїхав на потужний вибуховий пристрій".

Як сказав перший заступник голови СММ ОБСЄ, "ймовірно, це була міна".

"Вибух був настільки потужним, що автомобіль вагою 4,5 тонни відкинуло на 7 метрів від місця вибуху", - підкреслив Хуг і додав, що автомобіль загорівся та був повністю знищений.

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Як наголосив Хуг, "те, що трапилося в неділю, не було нещасним випадком". "Це було наслідком застосування зброї невибіркової дії. Це саме та зброя, якої там взагалі ніколи не повинно було бути. Зброя, яку навмисно заклали туди, щоб поранити, скалічити або кого-небудь вбити", - сказав він і додав, що постраждати міг будь-хто, хто щодня користується цією дорогою.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке розташоване на території, підконтрольній бойовикам "ЛНР". Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє дістали поранення. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини та Чехії.

У Держдепартаменті США заявили, що шоковані загибеллю американця, і закликали Росію використати свій вплив на бойовиків, щоб дати можливість ОБСЄ провести повне, прозоре та своєчасне розслідування інциденту.