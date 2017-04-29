Місія ОБСЄ заявляє про обстріл спостерігачів в Луганській області

Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють про обстріл спостерігачів поблизу Крутої Гори і вибуху неподалік від патруля СММ поблизу Молодіжного у Луганській області. Про це повідомляється на сайті ОБСЄ.

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"28 квітня патруль місії у складі шести співробітників на двох броньованих автомобілях перебував на блокпосту "ЛНР", розташованому приблизно в 1,5 км на південний захід від підконтрольного "ЛНР" н. п. Молодіжне (63 км на північний захід від Луганська), де спостерігачі розмовляли з озброєним членом "ЛНР", - йдеться в повідомленні.

В 12:17 члени патруля СММ попрямували до своїх автомобілів, щоб виїхати з цього району, коли той же самий член "ЛНР" став махати їм рукою, вказуючи на те, щоб патруль швидко покинув цей район. О 12:20, вже перебуваючи в автомобілях, спостерігачі почули вибух. За їх оцінками, це був вибух у повітрі приблизно за 50-100 метрів на північний захід. У той же час команда місії побачила хмару чорного диму, що підіймався над зазначеним місцем раніше, проте з відстані місце удару не було видно. Визначити причину цього вибуху не вдалося.

Патруль СММ негайно виїхав з цього району і благополучно повернувся на свою базу в підконтрольному "ЛНР" н. п. Кадіївка (колишній Стаханов, 50 кілометрів на захід від Луганська).

У той же день інший патруль СММ у складі п'яти співробітників на двох броньованих автомобілях перебував на спостережному пункті приблизно в 50 метрах на захід від позиції "ЛНР", розташованої в 1 кілометрі на північний захід від підконтрольного "ЛНР" н. п. Крута Гора (16 кілометрів від Луганська).

Близько в 10:35, коли всі члени патруля місії були біля своїх автомобілів, вони почули постріл зі стрілецької зброї приблизно у 40-50 метрах на південь. Команда СММ не змогла визначити тип застосованої зброї і напрямок вогню. Патруль місії негайно покинути цей район і благополучно повернувся на свою базу в н. п. Луганськ.

В обох випадках СММ сповістила про це Спільний центр по контролю і координації, а також звернулася до СЦКК із запитом розібратися з цими інцидентами.