Внаслідок обстрілу під Катеринівкою загинув український військовий, двоє отримали поранення – штаб АТО
Обстріл позицій українських військ вівся з боку населеного пункту Молодіжне, що знаходиться на тимчасово непідконтрольній Україні території.
Внаслідок обстрілу під Катеринівкою загинув український військовий, двоє отримали поранення.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.
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«За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Луганському напрямку неподалік Катеринівки, загинув військовослужбовець Збройних сил України, ще двоє захисників отримали поранення», - йдеться в повідомленні.
На даному напрямку противник застосував міномети калібру 120-мм.
Обстріл позицій українських військ вівся з боку населеного пункту Молодіжне, що знаходиться на тимчасово непідконтрольній Україні території.