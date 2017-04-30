Внаслідок обстрілу під Катеринівкою загинув український військовий, двоє отримали поранення – штаб АТО

Внаслідок обстрілу під Катеринівкою загинув український військовий, двоє отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

Читайте такожМіноборони підтвердило загибель двох та поранення чотирьох військових в зоні АТО за минулу добу

«За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Луганському напрямку неподалік Катеринівки, загинув військовослужбовець Збройних сил України, ще двоє захисників отримали поранення», - йдеться в повідомленні.

На даному напрямку противник застосував міномети калібру 120-мм.

Обстріл позицій українських військ вівся з боку населеного пункту Молодіжне, що знаходиться на тимчасово непідконтрольній Україні території.