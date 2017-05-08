Військові РФ таємно перетинають кордон України, щоб заливати землю кров'ю – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що російські військові таємно перетинають кордон України, щоб випалювати землю та заливати її кров'ю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив на відкритті фотовиставки «Четверте покоління» в Національному музеї історії України в Другій світовій війні сьогодні в Києві.

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«Сьогодні зі знятими погонами та замальованими фарбою бортовими номерами на танках і бронетранспортерах російські військові таємно перетинають кордон України. Щоби без імен, без документів, без мундира випалювати землю та заливати її кров'ю», - заявив він.

«Нині бути російським військовим – значить, виконувати накази держави, яка не цінує життя своїх воїнів. Держави, що без жодного докору сумління зрікається своїх загиблих та поранених солдат», - додав президент.

Раніше Порошенко зауважив, що РФ не зацікавлена в мирі на Донбасі.