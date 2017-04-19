Порошенко про переговори "нормандської четвірки": РФ не зацікавлена в мирі на Донбасі

Президент України Петро Порошенко заявляє, що нещодавня телефонна розмова лідерів «нормандської четвірки» засвідчила відсутність бажання Росії йти на жодні компроміси та зацікавленості у досягненні миру на Донбасі.

Про це Порошенко сказав під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин «Четем Хауз» у Лондоні на тему «Битва за Україну: лідерство та солідарність проти агресії».

«У понеділок, коли ми з канцлером Меркель і президентом Олландом мали телефонну розмову з президентом Росії, я це відчув (відсутність зацікавленості Росії у досягненні миру – УНІАН). Це було ще одне підтвердження того, що росіяни обіцяють, але нічого не роблять, і ми побачили ставлення (РФ – УНІАН): якщо ви хочете миру, ви можете його отримати, але лише на наших умовах. Ніяких компромісів, лише верховенство сили», - наголосив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 18 квітня вночі президент Українги Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд та президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову.

Як наголосив Порошенко, усі співрозмовники наголосили на важливості суворого дотримання режиму припинення вогню, про який домовилися напередодні Великодня, а також закликали інтенсифікувати зусилля задля звільнення та обміну затриманих за принципом «всіх на всіх».