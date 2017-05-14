Ситуація в зоні АТО ускладнилася, чотирьох військових поранено

09:31, 14 травня 2017
Війна
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Бойовики ОРДЛО другу добу обстрілюють українські позиції та важливі об'єкти інфраструктури із забороненої зброї.

Фото УНИАН

Ситуація в зоні АТО за минулу добу ускладнилася, бойовики 61 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, четверо українських військових поранені, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Приморському напрямку бойовики 33 рази відкривали вогонь по українських позиціях.

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В районі Водяного ворог стріляв з мінометів калібру 120 мм та ствольної артилерії калібру 122 мм. Околиці цього ж населеного пункту, а також Широкіного, опинилися під ворожим вогнем з озброєння БМП, 82 мм мінометів і стрілецької зброї. У Гнутовому бойовики били з зенітної установки.

Також бойовики обстріляли українські позиції поблизу Миколаївки, Павлополя і Чермалика зі стрілецької зброї, гранатометів, великокаліберних кулеметів, мінометів калібру 82 мм. З озброєння БМП та мінометів калібрів 120 і 82 мм були обстріляні сили АТО в Мар'їнці.

На Луганському напрямку сепаратисти 8 разів відкривали вогонь.

Били по українських позиціях поблизу Новозванівки зі 122 мм ствольної артилерії і мінометів калібру 82 мм. З 120 мм і 82 мм мінометів, а також танка, терористи обстрілювали українські опорні пункти в районі Троїцького. Біля Кримського також вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП.

На Донецькому напрямку бойовики найбільш активно обстрілювали позиції ЗСУ в районі Авдіївки і на Світлодарській дузі, всього зафіксовано 20 таких обстрілів.

Передмістя Авдіївки бойовики методично обстрілювали зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів калібру 82 і 120 мм. Один снаряд потрапив у будинок мирних жителів, у результаті чого четверо людей загинули на місці, один місцевий житель був важко поранений.

В районі Новолуганського бойовики обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї, гранатометів, 120 мм мінометів, а також з РСЗВ БМ-21 Град. На цьому ж напрямку під вогонь бойовиків потрапили опорні пункти сил АТО поблизу Пісків, Верхньоторецького, Кам'янки, Зайцевого, Луганського та Троїцького. Сепаратисти вели вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів калібрів 82 і 120 мм, озброєння бойових машин піхоти.

Раніше повідомлялося, що українська сторона СЦКК заявила, що бойовики ОРДЛО другу добу обстрілюють українські позиції та важливі об'єкти інфраструктури із забороненої зброї.

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Теги: #бойовики обстрілюють ЗСУ#АТО на Донбасі