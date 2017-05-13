Стали відомі подробиці обстрілу Авдіївки, під час якого загинули четверо мирних мешканців

Близько 19.30 у суботу бойовики відкрили вогонь по мирним кварталам Авдіївки. Коли почався обстріл, четверо загиблих мирних громадян та поранений - господарі та їхні гості - знаходились на подвір'ї приватного будинку по вул. Сопронова. Про це прес-служба поліції у Донецькій області повідомила на сторінці у Facebook.

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"Снаряд потрапив на подвір'я. Від осколкових поранень на місці загинули 3 жінки та 1 чоловік. Ще одного мешканця у важкому стані госпіталізували до лікарні. Діти, дві дівчинки 6 і 7 років, які були із батьками на цьому подвір'ї не постраждали. Особи загиблих уточнюються", - повідомили у поліції.

Наразі на місці обстрілу працюють правоохоронці, які обходять постраждалий район і з'ясовують інформацію про інших постраждалих та інші пошкодження.

Раніше сьогодні про обстріл Авдіївки повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський.