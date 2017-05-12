Бойовики обстріляли Чермалик: місцеву жительку поранили на власному городі - поліція

вогнепальне кульове поранення під час роботи на городі. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

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Інформація про поранення 58-річної місцевої жительки надійшла до правоохоронців сьогодні вдень. Жінка дістала вогнепальне кульове поранення ноги. Її відправили до лікарні у Маріуполі та надали необхідну медичну допомогу.

«Будинок потерпілої розташований за 300 метрів від лінії розмежування, а город відділяє від позицій бойовиків тільки річка та відкрите поле. Крик жінки почув її чоловік та викликав «швидку», - йдеться у повідомленні.

Зараз слідчо-оперативна група поліції з'ясовує обставини події, опитує сусідів та інших мешканців прифронтового села. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.