У штабі АТО визначили, звідки бойовики завдавали ударів по Красногорівці

З метою завдання якомога більшої шкоди інфраструктурі Красногорівки противник застосував РСЗВ "Град", танк, артилерійські системи калібру 152 та 122 мм, міномети, озброєння БМП. Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Обстріл бойовики НЗФ вели орієнтовно з околиць тимчасово окупованого Донецька", - йдеться у повідомленні.

За уточненою інформацією, внаслідок обстрілу, окрім руйнувань помешкань житлового сектору та будинків комунальної власності, виведено з ладу центральний водогін міста, центральну каналізаційну мережу.

При цьому кількість поранених досягла восьми осіб, у всіх легкі поранення.

Як повідомляв УНІАН, у Красногорівці Донецької області внаслідок обстрілу пошкоджено 14 будинків, у тому числі школа і лікарня.