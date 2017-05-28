У результаті обстрілу Красногорівки пошкоджено 14 будівель

В Красногорівці Донецької області в результаті обстрілу пошкоджено 14 будинків, у тому числі школа і лікарня. Про це повідомляє прес-секретар поліції Донецької області Наталя Шиман Facebook.

"Бойовики розстріляли центр міста - під вогонь потрапили школа, лікарня і будинки мирних жителі. Поранені дві жінки і чоловік. Зараз відомо про 14 пошкоджених будівель. На допомогу людям направлені максимальні сили поліції", - написала вона.

Також повідомляється, що обстріл почався о 6:40 і тривав близько двох годин. Постраждали вулиці Толстого, Нахімова, Радянська, Сковороди (Ворошилова), Маяковського, Б. Хмельницького, Бєлінського.

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"Більше 50 поліцейських об'їжджають місто. Їх завдання – фіксація наслідків обстрілу і виявлення людей, яким потрібна допомога", - підсумувала вона.

Нагадаємо, 28 травня вранці бойовики почали обстрілювати місто Красногорівка Донецької області. Зокрема, снаряди потрапили до міської лікарні і школи. У школі спалахнула пожежа. За останніми даними, поранено вісім осіб.