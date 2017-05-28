Красногорівка під обстрілами: кількість постраждалих зросла (фото, відео)

Черговий обстріл проросійськими бойовиками життєво важливих об’єктів міста Красногорівка Донецької області свідчить про грубе порушення Мінських домовленостей, свідоме планування та здійснення терористичних актів проти мирного населення.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook з посиланням на українську сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

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Згідно з повідомленням, сьогодні протягом майже 3-х годин - з 06.35 і до 9.00 - бойовики обстрілювали житловий сектор Красногорівки, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю великого калібру.

Снаряди влучили у відділення неврології та швидкої допомоги Красногорівської районної лікарні, пробили дах місцевої школи №2, пошкодили житлові будинки по вулицях Маяковського, Бєлінського та Грушевського.

Українська сторона СЦКК нагадала, що три дні тому проросійські бойовики також обстріляли у Красногорівці лікарню, аграрний технікум та житлові квартали.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

"Під час обстрілу населеного пункту Красногорівка ворог застосував реактиву систему залпового вогню. На місці події спеціалісти виявили рештки більше десятка реактивних снарядів. Встановлено завдання суттєвої шкоди інфраструктурі населеного пункту. Пошкоджено автомобіль швидкої допомоги, три приватні транспортні засоби. Вісім місцевих мешканців Красногорівки отримали поранення та травми", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку, 28 травня, бойовики обстріляли Красногорівку. За даними заступника голови Національної поліції - начальника ГУ Нацполіції в Донецькій області В'ячеслава Аброськіна, внаслідок обстрілу постраждали три жінки.