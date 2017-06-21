Порошенко озвучив кількість російських військових і бойовиків на окупованому Донбасі

Президент України Петро Порошенко заявив, що на території тимчасово окупованого Донбасу перебуває понад 40 тис. бойовиків та військовослужбовців регулярних військ РФ. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News в ході робочого візиту до Вашингтона.

Читайте такожОзброєні бойовики "ДНР" вчинили жорстокий напад на спостерігачів ОБСЄ«Ми маємо дуже хорошу координацію, обмін розвідданими з НАТО, США, нашими європейськими партнерами. Сьогодні ми маємо 3 тисячі регулярних російських військ на моїй території, плюс керовані Росією бойовики, всіх разом – понад 40 тисяч», - заявив президент.

За його словами, на окупованому Донбасі - більше танків, систем залпового вогню та артилерії, ніж має Бундесвер.