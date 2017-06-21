Порошенко озвучив кількість російських військових і бойовиків на окупованому Донбасі
За його словами, кадрових військових на Донбасі близько трьох тисяч, та разом з керованими РФ бойовиками їх понад 40 тисяч.
Президент України Петро Порошенко заявив, що на території тимчасово окупованого Донбасу перебуває понад 40 тис. бойовиків та військовослужбовців регулярних військ РФ. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News в ході робочого візиту до Вашингтона.
Читайте такожОзброєні бойовики "ДНР" вчинили жорстокий напад на спостерігачів ОБСЄ«Ми маємо дуже хорошу координацію, обмін розвідданими з НАТО, США, нашими європейськими партнерами. Сьогодні ми маємо 3 тисячі регулярних російських військ на моїй території, плюс керовані Росією бойовики, всіх разом – понад 40 тисяч», - заявив президент.
За його словами, на окупованому Донбасі - більше танків, систем залпового вогню та артилерії, ніж має Бундесвер.