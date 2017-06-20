Як Турчинов пропонує звільняти Донбас: опубліковано концепцію закону про деокупацію (документ)

Журналісти отримали проект концепції закону "Про державну політику відновлення суверенітету України над тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей".

Його текст поки що вміщується на одному аркуші та складається з преамбули та шести пунктів, передає Громадське. Водночас джерела, що надали документ, наголошують, що це не остаточна версія і до неї можуть бути внесені зміни та доповнення.

За інформацією ЗМІ, цей законопроект минулого тижня обговорювався і на засіданні Стратегічної ради при президенті.

У преамбулі концепції зазначається, що правовий режим антитерористичної операції, запроваджений у квітні 2014 року дозволив, з одного боку, зупинити розширення російської агресії та локалізувати її у Донецькій та Луганській областях. Також він дозволив провести президентські, парламентські і місцеві вибори.

Водночас, ні за масштабами, ні за характером, ні за часом проведення антитерористична операція зараз не відповідає завданням звільнення окупованих територій окремих районів Донецької та Луганської областей. Саме тому постала нагальна необхідність створити нові правові межі для вирішення цього завдання.

Читайте такожДля виконання політичного блоку "Мінська" необхідно ліквідувати псевдоінститути влади на Донбасі – Геращенко

Також зазначається, що важливою складовою майбутньоого законопроекту є надання президенту України права застосовувати Збройні Сили України та інші військові формування у Луганські та Донецькій областях. При цьому підкреслюється, що зараз законодавство визначає дві основні підстави для застосування військ – це стан війни і АТО.

"Президент України у період дії цього Закону може ухвалювати у встановленому порядку рішення про запровадження правового режиму воєнного стану, а також рішення про застосування Збройних Сил України, інших передбачених законами України військових формувань у Донецькій та Луганській областях для відновлення територіальної цілісності України, стримування та відсічі збройної агресії, забезпечення охорони та оборони Державного кордону, лінії розмежування, відбиття нападів, які загрожують життю військовослужбовців чи інших громадян", - йдеться у документі.

Андрій Парубій у коментарі Громадському підкреслив, що цей пункт – один з ключових у концепції.

"На початку агресії Росії законодавчо в нас було тільки дві можливості для відсічі – це формат АТО і введення воєнного стану. Воєнний стан ми не могли тоді запровадити, бо він обмежував демократичні процедури. Зокрема не давав можливості проведення виборів. А нам важливо було провести президентські, парламентські та місцеві вибори. Зараз законодавчо надається формат для ведення бойових дій", — сказав спікер парламенту.

"Для безпосереднього керівництва заходами із забезпечення національної безпеки у Донецькій та Луганській областях, силами та засобами, які залучаються до їхнього здійснення, утворюється Оперативний штаб", - згадують журналісти ще один пункт концепції законопроекту.

Кого саме президент може призначити керівником Оперативного штабу, наразі невідомо. Водночас у неофіційних розмовах депутати від "Народного фронту" говорять, що серед пропозицій які обговорюються зараз – надання оперативному штабу права визначати перелік товарів, які заборонено чи дозволено переміщувати між територією України та тимчасово окупованими територіями.

Наразі переміщення таких товарів заборонено рішенням РНБО від 15 березня цього року як відповідь на захоплення бойовиками "ДЛНР" підприємств, що сплачували податки в українській юрисдикції.

"На окремі райони Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, поширюється правовий режим тимчасово окупованої території України", - йдеться далі у концепції.

Регулюється він відповідним законом, який Верховна рада ухвалила 15 квітня 2014 року після окупації Росією Криму. Зокрема закон передбачає, що тимчасово окупована територія є невід’ємною територією України, на яку поширюється дія Конституції та законів України.

Читайте такожТука пояснив деякі тезиси законопроекту про завершення АТО

В той же час на такій території забороняється діяльність, що підлягає держрегулюванню (ліцензування, отримання дозвільних документів, сертифікація та інша) господарська діяльність, ввезення та/або вивезення товарів військового призначення, організація залізничних, автомобільних, морських, річкових, поромних, повітряних сполучень.

Заборонено також користування державними ресурсами, зокрема природними, фінансовими і кредитними, заборонено здійснення грошових переказів.

Громадяни України мають право на вільний та безперешкодний в’їзд на тимчасово окуповану територію і виїзд з неї через контрольні пункти в’їзду-виїзду за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

"Метою державної політики з відновлення державного суверенітету над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей є: звільнення окупованих територій та відновлення конституційного ладу на всій території України; захист прав, свобод і законних інтересів громадян України, які постраждали внаслідок російської агресії; зміцнення незалежності, державного суверенітету і єдності незалежної, суверенної, демократичної, правової, соціальної Української держави", - наголошується у документі.

Водночас у ньому не йдеться про те, яким саме чином Україна буде добиватися звільнення тимчасово окупованих територій.

Крім того, у тексті концепції не вказано, ким саме окуповано окремі райони Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов на засіданні фракції "Народного фронту" презентував концепцію закону про деокупацію окремих районів Донецької та Луганської областей.