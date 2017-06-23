Тука запевняє, що закон про деокупацію Донбасу не призведе до мобілізації

Закон про деокупацію Донбасу не призведе до мобілізації.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1" сказав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

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За його словами, законопроект не передбачає нових хвиль мобілізації.

Під час тієї ж програми Тука запевнив, що закон про деокупацію Донбасу не означає повномасштабної війни. У преамбулі закону чітко вказано про прихильність мирному вирішенню проблеми.

Як повідомляв УНІАН, журналісти отримали проект концепції закону "Про державну політику відновлення суверенітету України над тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей".

Його текст поки що вміщується на одному аркуші та складається з преамбули та шести пунктів.