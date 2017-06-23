Закон про деокупацію Донбасу не означає повномасштабної війни - Тука

Ухвалення закону про деокупацію Донбасу не означає, що наступного дня Україна почне повномасштабну війну.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука, передає ТСН.

"У преамбулі цього законопроекту чітко написано про прихильність мирного вирішення проблеми і послідовність згідно Мінських домовленостей", - сказав він.

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Тука також зазначив, що законопроект передбачає, що усі військово-цивільні адміністрації будуть підпорядковуватись командувачу Оперативного штабу, який буде створений.

"Територія у преамбулі (законопроекту) визнана окупованою, ким саме – не названо", - наголосив заступник міністра.

Тука також додав, що запропонований законопроект – це лише "чорновий варіант", його ще будуть обговорювати і врахують думку і експертів, і громадськості.

Як повідомляв УНІАН, журналісти отримали проект концепції закону "Про державну політику відновлення суверенітету України над тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей".

Його текст поки що вміщується на одному аркуші та складається з преамбули та шести пунктів.