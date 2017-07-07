Хуг: через невідведене озброєння загострення ситуації на Донбасі може відбутися у будь-який момент

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що загострення ситуації на Донбасі може відбутися у будь-який момент через невідведене озброєння. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу у Києві.

Читайте такожРівень насильства на Донбасі за минулий тиждень зріс на 25% - ОБСЄ"Одне відомо напевне - що серйозне загострення має високу ймовірність, якщо не буде відведено важке озброєння, якщо не буде розведено позиції сторін, якщо буде продовжуватися подальше накопичення сил", - сказав Хуг.

Також він сказав, що багато хто може його звинуватити у перебільшенні небезпеки.

"Я щиро сподіваюся, що вони мають рацію. Ніхто не хоче бачити зростання рівня насильства, ще більше смертей та руйнувань. Проте, самим сподіваннями вирішити конфлікт неможливо. Ми не можемо дозволити собі ігнорувати загрозливі сигнали", - додав Хуг.

Він підкреслив, що ситуація, яка спостерігалася минулого тижня у Попасній, Світлодарську та Ясинуватій, довела, що загострення може розпочатися у будь-який момент.