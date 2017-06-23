Бойовики за минулий тиждень 13 разів обмежували пересування місії ОБСЄ на Донбасі – Хуг

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що бойовики за минулий тиждень 13 разів обмежували пересування місії ОБСЄ на Донбасі, сили АТО – 7 разів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг заявив сьогодні на брифінгу по скап-зв’язку у Києві.

«Минулого тижня так звані «ДНР» і «ЛНР» обмежили нашу свободу пересування у 13 випадках, урядові сили також не безневинні в цьому відношенні – минулого тижня вони обмежили свободу нашого пересування у 7 випадках», - зазначив він.

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За словами Хуга, СММ збиралась здійснити моніторинг в Пісках в Донецькій області, але Збройні Сили України не дозволили нам проїхати до цього населеного пункту.

Також він зазначив, що місія планувала здійснити спостереження ситуації у районі населеного пункту Пікузи в Донецькій області.

«ЗСУ згідно з їхніми зобов’язаннями вилучили міни на дорозі з підконтрольного уряду боку лінії зіткнення, але проїзд до селища був неможливим: так звана «ДНР» не тільки не надала необхідні гарантії безпеки для патрулювання, вони також не вилучили протитанкові міни на дорозі, яка була необхідна для проїзду», - додав Хуг.