Бойовик "ДНР" застрелив російського військового

Бойовик з окупованих територій Донецької області вбив російського військовослужбовця. Про це написав координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

Він розповів, що інцидент стався на КПП пансіонату "Нептун" в населеному пункті Седово, що на Приморському напрямку. Зазначається, що з травня це місце стало пунктом постійної дислокації штабу "9-го омсп 1-го АК ДНР".

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"В результаті необережного поводження зі зброєю черговим на КПП з числа місцевих бойовиків, стався постріл, яким і був убитий російський військовий", - наголосив Тимчук.

За його словами, в цілому за останні два тижні у "9 омсп" з вогнепальної зброї було вбито двох російських офіцерів, за розслідування подій взялася ФСБ.

Як повідомляв УНІАН, до Донецька прибули російські снайпери.